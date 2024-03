"Talento, conoscenza e innovazione… e se Darwin fosse in Romagna?": il nuovo Rapporto sull'Economia alla Camera di Commercio

Lunedì 25 marzo, alle 15, la Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini, ospiterà la presentazione del rapporto annuale sull’economia del territorio. La presentazione del "Rapporto sull'economia Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) 2023 e scenari" oltre all'occasione per condividere risultati e strategie per il territorio delle due province, è soprattutto una grande opportunità per un confronto con protagonisti del panorama nazionale e internazionale su temi di grande importanza per lo sviluppo economico come la conoscenza, l'innovazione e il lavoro di squadra.

L'evento, suddiviso in 3 "atti", vedrà quindi l'approfondimento di diversi temi, ovvero l'AI versus Sapiens? con Massimo Sideri, editorialista del Corriere della Sera e Valentina Sumini, ingegnera e architetta; La conoscenza dei dati, il valore delle politiche, con Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, Gianmario Verona, economista ed esperto di politiche dell'Innovazione, e Alessandro Quarta, violinista e compositore; Andiamo sulla luna non perché sia facile ma perché è difficile (JFK, 1961, Rice University, Texas) con Maurizio Cheli, astronauta Modera e coordina l'incontro Massimo Sideri.

Si ricorda che la partecipazione all'evento è gratuita - previa iscrizione obbligatoria - compilando l'apposito form. Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming sui canali social e sulla home page della Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini.