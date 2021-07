Torna la serata di beneficenza "Note d’arte dedicate a Jenny Valpiani" all’Arena Musei San Domenico

Fo-emozioni presenta lo spettacolo della Compagnia dell’Anello "Note d’arte dedicate a Jenny Valpiani" all’Arena Musei San Domenico.

La serata di beneficenza e risate della Compagnia dell’Anello, in ricordo di una persona speciale, giunge alla sua undicesima edizione. "Un traguardo eccezionale che abbiamo voluto onorare nonostante tutte le difficoltà, mettendo in scena l'ormai "famigerato “Tali & Quali Show”- sfida a colpi di talento e ironia, tra imitatori più o meno probabili di personaggi della tradizione nazional - popolare (recente e non) e di grandi artisti internazionali, tra cui Orietta Berti e Achille Lauro", spiegano gli organizzatori.

Venerdì 16 luglio, alle ore 21.30 andrà in scena l'appuntamento annuale a sostegno di realtà benefiche e di volontariato del territorio. Presentano la serata Francesco Lezza e Giorgia Tonini.

L’incasso dell’edizione 2021 di Note d’Arte sarà devoluto al Comitato Amici di Lejeune per sostenere il Progetto Genoma 21 - dipartimento Dimes dell'Università di Bologna, che si pone l'obiettivo di individuare una cura per la disabilità intellettiva nella Sindrome di Down.

Prenotazione obbligatoria al

348 991 0338 (Eleonora)

335 530 0982 (Simone)

Biglietto unico euro 10,00 – omaggio per le persone con disabilità e per i bambini fino a 6 anni.

Inizio spettacolo ore 21.30

Biglietteria aperta dalle ore 20.30

