Tam Tangram band in concerto con i brani del nuovo album

Domenica 17 dicembre alle ore 17 , presso la Sala Teatro della Fabbrica delle Candele, in Viale Salinatore 30 a Forlì, la Tam Tangram Band, gruppo musicale dell’Associazione di Volontariato Sintonia, terrà il suo concerto natalizio e in tale occasione presenterà i brani del nuovo album.

L’evento, a ingresso libero, ed è organizzato grazie al sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì.

La registrazione di questo terzo CD, iniziata in aprile presso Deposito Zero studio di Forlì, ha subito una lunga interruzione a causa delle tragiche conseguenze dell’alluvione che ha distrutto tutti i laboratori e le attrezzature tecniche dello studio. Per fortuna il tecnico era riuscito a mettere in salvo gran parte delle incisioni già fatte, ma per completare l’opera mancavano ancora alcuni brani. La Band ha scelto fin da subito di sostenere chi aveva perso tutto, aspettando i tempi necessari per procedere alle incisioni mancanti. E così, grazie alla volontà del tecnico Francesco Postillo, che si è riorganizzato con un minimo di attrezzature ed alla disponibilità di Cosascuola Music Accademy che ha messo a disposizione i suoi locali, a settembre è stato possibile riprendere in lavoro interrotto.

L’album, terminato a fine novembre, è composto da dieci cover di musica italiana e si intitola: NOI.

“Noi che con coraggio e passione, portiamo avanti da più di 10 anni questa avventura, che continua a regalarci e regalare emozioni. Noi, né uguali né diversi, ma ognuno speciale così com‘è”.

La Tam Tangram Band ha pensato di presentare pubblicamente il nuovo album a tutta la Comunità forlivese, affinché il suo messaggio di inclusione e solidarietà, espresso attraverso la musica , possa raggiungere un pubblico sempre più vasto ed espandersi soprattutto tra i giovani.

A completare l’evento, nella zona esterna della Fabbrica delle Candele sarà presente “Chicchiamo”, il nuovo food truk di CavaRei che proporrà i suoi originali prodotti.



Per informazioni 328 320 6387