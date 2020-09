Tanti artisti in scena con "Musica per un dono"

Si svolge a Forlì, sabato 26 settembre alle ore 20.30, presso il Teatro Diego Fabbri, il concerto "Musica per un dono", organizzato dalla sezione pluricomunale “Claudio Matteucci” Aido di Forlì, in occasione delle Giornate Nazionali Aido 2020. L’evento, presentato dalla prof.ssa Flavia Rambelli, volontaria dell’associazione, si pone la finalità di promuovere, anche tramite l’espressione musicale e canora, la cultura del dono, che sta alla base delle finalità di Aido (Associazione italiana per la donazione di organi).

Sul palco del teatro cittadino si esibiscono il soprano Jessica Brachini, il tenore Renato Bartolini e il baritono Gianandrea Navacchia, accompagnati da Caffè Concerto Iris Blu, formazione musicale composta da Cristian Zangheri (violino primo), Milena Giannini (violino secondo), Giorgio Borghi (violoncello) e Raffaella Benini (pianoforte).Il programma del concerto prevede brani tratti dal repertorio dell'opera lirica, dell'operetta, del musical, della canzone napoletana e delle colonne sonore di celebri film.

L'ingresso è gratuito fino alla capienza dei posti, determinati dall’emergenza COVID 19: l’accesso al teatro è previsto in totale sicurezza con l’obbligo di indossare la mascherina, nel rispetto delle precauzioni sanitarie disposte al riguardo.

L’evento sarà aperto da un’interessante, quanto suggestivo, fuori programma, ovvero l’esibizione della giovanissima cantautrice Chiara Morigi, una delle vincitrici del concorso promosso da AIDO e riservato agli studenti del Scuole Superiori del territorio, conclusosi lo scorso maggio e finalizzato alla divulgazione della cultura del dono, a partire dai valori di umanità, solidarietà, salute e identità civica. Chiara proporrà ai presenti la canzone, con la quale ha partecipato al concorso, “Ti vorrei donare il cuore”, di cuiha scritto parole e musica.