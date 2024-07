Tanti eventi a Santa Sofia e dintorni: Festival Rumors, "Serata di mare" e spettacoli

Tanti eventi a Santa Sofia e dintorni. Il Parco della Resistenza ospiterà venerdì 12 e sabato 13 luglio il Festival Rumors. Si comincia venerdì con Okgiorgio, Irbis, Edgar Allan Pop e dj set. E sabato Cous Cous a colazione, Sandri, Nicky Loudha e dj set. Evento organizzato da Pro Loco Santa Sofia e Rumors. Sabato 13 “Serata di mare”, cena a base di pesce presso l’area feste di Corniolo organizzata da Pro Loco Corniolo Campigna. Prenotazione obbligatoria, 377 4131417 o 388 4551601. Lunedì 15 per la rassegna “Argini - storie di Romagna” a cura di Sophia in libris e Archimedia, alle 21.00 in piazza E. Corzani presentazione del romanzo “I giorni di Vetro” di Nicoletta Verna. Martedì 16 alle 21.00 al Parco della Resistenza spettacolo “Ce la siamo cercata” del Gruppo Ottomarzo, evento organizzato da Anou Santa Sofia. Mercoledì 17 Laura Avanzolini 4et in concerto alle 21.00 al Parco della Resistenza. Manifestazione della rassegna “Arteria SP4” in collaborazione con associazione Dai de jazz. Ingresso libero.