Tanti nuovi traguardi a Forlì per l'Orchestra dei Giovani Europei: in concerto il baritono Gianandrea Navacchia ed il pianista Marco Santià

In attesa del tradizionale Concerto di Pasqua che avrà luogo lunedì 25 marzo nell’abbazia di San Mercuriale - con la direzione del Maestro Paolo Olmi - l'Orchestra dei Giovani Europei, che da qualche tempo ha una sede operativa a Forlì, si sta sempre più affermando come il primo complesso musicale giovanile italiano. Domenica 17 marzo - alle ore 11 - nella Sala Sangiorgi dell'Istituto Masini continua la rassegna "Genio e Gioventù” con un programma liederistico affidato al baritono Gianandrea Navacchia e al pianista Marco Santià, in programma musiche di Francesco Paolo Tosti e Robert Schumann.

“Nel frattempo - come ci dice il vicepresidente Martino Colombo - l'Orchestra si è aggiudicata un contributo di oltre 144 mila euro stanziato dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito del sostegno alle imprese culturali e destinato alla digitalizzazione e alla innovazione nel campo della musica. Questi fondi verranno usati per digitalizzare i materiali e gli spartiti musicali, per diffondere la musica attraverso i supporti audiovisivi e il web per rendere il pubblico dei concerti più interattivo con gli esecutori attraverso l'uso di tablet, telecamere e mega schermi che saranno utilizzati anche a Forlì nei prossimi mesi. Anche la Fondazione Entroterre, in sinergia con Romagna Musica, ha ottenuto cospicui fondi regionali che investirà nel forlivese, e speriamo di poter collaborare con questa prestigiosa realtà regionale. Abbiamo rinnovato il nostro staff - continua Martino Colombo - cooptando giovanissimi operatori dell'audiovisivo, della comunicazione e dei social e creando quindi nuove figure professionali sia a Ravenna che a Forlì".

Sempre allo scopo di coinvolgere il pubblico giovane è stata attivata una promozione speciale per gli studenti Universitari che, per il Concerto di Pasqua, possono acquistare un certo numero di posti in navata centrale a 5 euro alla biglietteria del Teatro Diego Fabbri, mentre sono attive altre promozione speciali per gli studenti del Liceo Canova e dell'Istituto Masini. I Concerti della Rassegna “Genio e Gioventù” alla Sala Sangiorgi dell’Istituto Masini hanno un costo simbolico di 1 euro. Questi eventi sono parte del programma “Forlì Grande Musica 2024” realizzato in collaborazione con l’Associazione Emilia Romagna Festival e il Comune di Forlì e con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna e del CIDIM- Comitato Nazionale Italiano Musica

