Tartufi, vini e prodotti genuini con "Dovadola e i suoi sapori"

Domenica 25 ottobre, dalle 9 alle 18, si gustano "Dovadola e i suoi sapori", grazie ai prelibati prodotti del territorio, alle degustazioni e a qualche appuntamento artistico.

Per le strade di Dovadola sono infatti presenti i banchi di vendita del tartufo e i produttori agricoli di Campagna Amica-Coldiretti, cantine vitivinicole con degustazioni e prodotti in vendita. Non mancano spazi espositivi per la promozione del territorio.

Le attività commerciali locali sono aperte, i ristoranti propongono un menù promozionale a base di tartufo. Inoltre vengono esposte: la mostra "Macchine leonardesche" di Foscolo Lombardi a Palazzo Ranieri, la mostra "La sagra dei ricordi" al Teatro comunale e l'esposizione di dipinti e foto "Dovadola attraverso gli occhi dei ragazzi.