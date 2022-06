I duetti di Pavarotti sbarcano all'Arena San Domenico con il "Tassani and friends"

All'Arena San Domenico arriva martedì 28 giugno, alle 21, lo spettacolo "Tassani and Friends", la riproposizione dei grandi duetti che hanno caratterizzato i Pavarotti and Friends nel corso degli anni.

Duetti memorabili che hanno dato inizio alla commistione fra opera e pop che nel corso degli anni è sempre più aumentata. Maurizio Tassani, tenore forlivese, avrà la parte che fu del grande Luciano nazionale. Mentre Luca Maggiore avrà il compito di presentare tutti i Friends imitandone la voce. Da Ramazzotti a Ligabue, passando per Lucio Dalla e Renato Zero e Tozzi e per finire a Barry White.

Biglietto unico 10 euro. Info e prenotazioni biglietti 348102315