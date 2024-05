"Tatami- Una donna che lotta per la liberta'" in proiezione alla Sala San Luigi

Alla Sala San Luigi è in programma dal 18 al 26 maggio "TATAMI - UNA DONNA CHE LOTTA PER LA LIBERTA', film diretto da Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi. presentato all'80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ha vinto il Premio Brian. Si tratta della prima collaborazione tra un regista israeliano e un'iraniana.



Tbilisi, Georgia. Campionati mondiali di Judo. L'iraniana Leile Husseini è in forma straordinaria e batte le avversarie una dopo l'altra. La medaglia d'oro è possibile. Da lontano la seguono il marito e il figlio piccolo, con gli amici di sempre; da vicino, a pochi metri dal tatami, la sostiene Maryam, la sua coach. Ma la possibilità che in finale Leila posso incontrare un'atleta israeliana è sgradita alla Repubblica Islamica. Arriva dunque l'ordine, per lei, di ritirarsi dalla competizione: dovrà fingere un infortunio e abbandonare i mondiali. Oppure trovare il coraggio di prendere una decisione impossibile.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 18 maggio ore 21.00

martedì 21 maggio ore 21.00 IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



domenica 26 maggio ore 21.00