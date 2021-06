Teatro arroccato, alla Fabbrica delle Candele va in scena "Nella città dell'inferno"

Un nuovo appuntamernto per il ciclo Teatro Arroccato 2021, alla Fabbrica delle Candele di Forlì. Il 15 luglio, alle 21.15, il Teatro delle Forchette porta in cena "Nella città dell'inferno", sceneggiato con Suso Cecchi D'Amico per la regia di Stefano Naldi.

Dal romanzo di Isa Mari “Via delle Mantellate”. Galleria di donne in un carcere romano: Egle, prostituta incallita; Lina, servetta spaurita accusata ingiustamente di complicità in un furto; una ragazzina già pentita e innamorata di un ragazzo che vede dalla finestra. Egle insegna come farsi furba a Lina che impara anche troppo bene. Sceneggiato con Suso Cecchi D'Amico, è più un film d'attori (anzi di attrici) che d'autore, ma contraddistinto, come quasi sempre in Castellani, da un sapiente uso del ritmo narrativo: una macchina che funziona come un orologio, nonostante l'intelaiatura rapsodica.

Racconta il regista Naldi: "E' molto casuale pensare al perché si è spinti ad una messa in scena piuttosto che ad un’altra, diciamo che ciclicamente mi si ripropongono certe esigenze, come quella di questa volta, cioè di raccontare elegantemente una storia fatta di legami forti, senza cadere nel veloce effetto scenico o nel divertito intrattenimento, se penso a miei spettacoli come Don Chisciotte, Amleto e non per ultimo Peter Pan, oppure alle forti riletture se penso al mio Romeo e Giulietta. Questa volta mi ritrovo a competere con uno stile che già affrontai per il mio testo inedito “Tre Bambole di Pezza”, ovvero dedico ad una semplice ed elegante rilettura registica una difficile prova d’attore, come d’altronde il testo stesso richiede. Prova fatta di fortissime emozioni, spesso trattenute, spesso manifestate, un po’ come la vita, no?"

BIGLIETTERIA:

INTERO € 12,00

RIDOTTO € 10,00 (Soci T.d.F. - FoEmozioni - Under 25 e Over 75 - Universitari)

INFO E PRENOTAZIONI: info@teatrodelleforchette.it

0543/1713530 - 339/7097952

PREVENDITE: www.teatrodelleforchette.it

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato







