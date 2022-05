Il teatro porta fiori e ricordi nei cimiteri di montagna: "In memoria" con Altrove fa tappa a Collina di Pondo

L'appuntamento Teatrale di Altrove "In Memoria", nato lo scorso anno con lo spettacolo di Capanne, torna quest'anno in un nuovo e suggestivo cimitero di montagna. L'appuntamento, gratuito, è per sabato 14 maggio alle ore 14 a Collina di Pondo, nel Comune di Santa Sofia.



Questo piccolo rito teatrale dedicato alla memoria inizierà nel sagrato del santuario della Madonna degli Occhi, con la presentazione del luogo che ospita l'evento e della sua storia, proseguirà con una breve e semplice camminata, con il supporto delle guide di Tour de Bosc, per conoscere e raccogliere i fiori di campo nei dintorni, al termine della raccolta ci si sposterà verso il piccolo cimitero, dove questi fiori verranno posti con l'accompagnamento degli attori di Theatro e Sophia in Libris che leggeranno alcuni testi originali scritti dai relativi autori oltre ad alcune memorie inviate alla pagina di Altrove; il tutto sarà accompagnato dalle note del Duo Baguette.



Al termine dello spettacolo si torna al sagrato del santuario per una merenda organizzata da Sophia in Libris insieme alla Fattoria Trapoggio con i suoi prodotti tipici (a pagamento e su prenotazione scrivendo a prenotazioni@theatro.it). La mattina dello stesso giorno, alle ore 10, è prevista inoltre una camminata, sempre gratuita, ma più articolata e di circa 5 km, organizzata da Tour de Bosc, che terminerà in coincidenza con l'inizio dell'evento (su prenotazione chiamando il 348.1364102).



Si può contribuire all'evento inviando i vostri brevi ricordi ai canali social di Altrove o alla mail enrico@theatro.it. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook di Altrove Teatro dal Vero.