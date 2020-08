Risate a volontà con Max Giusti in "Va tutto bene"

Comicità e musica approdano sul palcoscenico dell’Arena San Domenico di Forlì venerdì 21 agosto, ore 21.30, insieme a Max Giusti e allo spettacolo Va tutto bene 2020.

Se c’è un anno nella storia recente in cui non va tutto bene è proprio il 2020, un anno che ci ha costretti ad incrementare il significato delle parole “incredibile” e “impossibile”! Max Giusti non è impazzito; come tutti gli italiani ha voglia di mettersi alle spalle un periodo “no” e ritrovare quella meravigliosa “normalità” che una volta, spesso ci trovavamo a criticare. Tra la nostalgia di un passato recente e un presente che nessuno aveva osato immaginare, Max vuole intrattenere il pubblico alla sua maniera, regalando due ore di risate e di spensierato buonumore, in cui poterci illudere che vada veramente tutto bene.

È uno show in cui il comico, accompagnato dai suoi fedelissimi musicisti, si confronta costantemente col pubblico, che pian piano diventa parte integrante dello show, perché dopo aver visto gli spettacoli “a porte chiuse” possiamo dirlo: il pubblico è il vero spettacolo.

Biglietti: 20 euro.