Teatro Comunale di Predappio, raddoppiano gli abbonamenti

Grande attesa per Paolo Hendel che aprirà la stagione del teatro comunale di Predappio il 23 e 24 ottobre, con lo spettacolo “la giovinezza è sopravvalutata”. Una stagione ricca e variegata all'insegna della ripartenza tra commedia, dramma e cabaret.

I dati relativi alla vendita degli abbonamenti sono molto incoraggianti, con il raddoppio degli abbonati rispetto alla stagione precedente. Un dato sempre in crescita di stagione in stagione, che sottolinea la voglia del pubblico di tornare in sala. Un dato anche molto importante vista la nuova normativa riguardante la capienza delle sale riportata alla sua totalità. Per tutti quelli interessati, la campagna abbonamenti è ancora aperta fino alla prima data in cartellone.

Per consultare il cartellone degli spettacoli www.teatrodelleforchette.it e per informazioni e prenotazioni 05431713530 – 3397097952 – 3479458012 – info@teatrodelleforchette.it