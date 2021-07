Teatro di Mevaniola, Abbazia di Sant’Ellero e Chiostro di Pianetto: un weekend di musica con "Note d'arte"

Teatro di Mevaniola, Abbazia di Sant’Ellero, Chiostro di Pianetto: dal 10 all’11 luglio questi luoghi si riaprono al pubblico all’insegna della grande musica, nelle sue diverse declinazioni - classica, jazz, world music - , grazie alla progettualità nata in seno all’Associazione “Cesare Roveroni” di Galeata e Santa Sofia, in collaborazione con il Comune di Galeata. La musica torna, dunque, sebbene con contenuti totalmente diversi, nei siti dove idealmente ha visto la luce e si è sviluppata, contribuendo per due giorni a ridare lustro e importanza ad un territorio di grande valore storico e culturale.

Il teatro di Mevaniola costituisce un unicum nel panorama dei teatri antichi in Italia, poiché non vi è traccia di altri teatri con una planimetria in tutto simile; esso è inoltre l’ultimo teatro d’Italia, noto a tutt’oggi, e quello più settentrionale, a essere stato costruito seguendo modelli architettonici misti greci e romani, sviluppatisi in Italia centrale agli inizi del II sec. a.C. L’abbazia di Sant’Ellero, di origine romanica, la cui costruzione risale al 497 D.C, conserva tutt’ora le spoglie mortali del Santo: nonostante la collocazione periferica, nel tempo crebbe di influenza e di potere, tanto da diventare un nullius, una "quasi diocesi" a capo di circa quaranta parrocchie, estese in un territorio compreso tra Romagna e Toscana. La cripta è la parte che riserva le maggiori sorprese; si suppone essere il primitivo sacello del Santo, il luogo da cui poi si sviluppò la costruzione dell'intera abbazia. Infine il Chiostro del Convento di Pianetto e sede del Museo “Mons. Domenico Mambrini”: in esso vi sono raccolti interessanti reperti archeologici del territorio circostante, che fu abitato sin dall'età del rame. Nelle vicinanze di Pianetto si trovano anche i resti di una grande residenza dotata di un sofisticato impianto termale: fu la villa di caccia del Re Teoderico.

Il primo evento è previsto sabato 10 luglio, ore 21,00, nel teatro di Mevaniola: ad esibirsi in questo particolare sito archeologico sarà il “Siena Jazz Ensemble” (Alessandra Diodati, voce; Alessandro Abbate, chitarra elettrica; Andrea Boccale, pianoforte; Chiara Brighenti, contrabbasso; Andrea Sciusco, batteria) insieme ad Achille Succi, noto esponente del jazz d’avanguardia e docente della Siena Jazz University, la più prestigiosa Università italiana nel settore della musica Jazz. Saranno eseguite musiche di Achille Succi, Kenny Wheeler e Richie Beirach e brani originali composti dai membri del gruppo.

Domenica 11 luglio è previsto un suggestivo concerto all’alba, alle ore 6,00, all’interno dell’Abbazia di Sant’Ellero: si esibirà “Arpopoli ensemble” (Antonella Pierucci, Anna Di Iorio, Eriana Bellini), con brani della tradizione dei paesi dell’area celtica e melodie sefardite, arrangiati da Antonella Pierucci. Il concerto è preceduto da una “meditazione silenziosa” a cura di Ivan Zattini, alle ore 5,30.

Infine, sempre l’11 luglio alle ore 19.00 (l’evento è stato anticipato per la finale degli Europei di Calcio), sarà in scena nel Chiostro di Pianetto, l’Ensemble "Musica, un ponte fra i popoli" formato da musicisti provenienti da Italia, Slovenia, Grecia, Romania. Il concerto fa parte del "Festival della Musica giovane del Mediterraneo" - 6° edizione, Direttore: M° ?iga Cerar. Verranno eseguite musiche di Wolfang Amadeus Mozart, Sergej Prokofiev, Alojz Srebotnjak, Camille Saint-Saëns, trascritte per l'ensemble dal M° Tatjana Jercog. Nella seconda parte ascolteremo musiche tradizionali e d'autore europee, dirette da M° Stefano Bertozzi e M° Bardh Jakova. Direttori artistici: M° Iztok Babnik, M° Pierluigi Di Tella.

Info: segreteria Roveroni, cell. 331 8373728, associazioneroveroni@gmail.com: in caso di maltempo, il concerto del 10 luglio, ore 21,00, si terrà all’interno del loggiato del chiostro di Pianetto, mentre il concerto dell’11 luglio ore 21,15 si terrà presso il Teatro Comunale “C.Zampighi” di Galeata. Per quest’ultimo concerto è consigliata la prenotazione, causa posti limitati. Tutti i concerti saranno realizzati nel rispetto delle norme anti Covid -19.