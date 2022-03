Teatro dialettale al Dragoni di Meldola: Cvì de mi paes in "Na fameja sgangareda"

Nuovo appuntamento, sabato 5 marzo alle ore 21, con la rassegna di teatro dialettale ospitata per la Stagione 2021/2022 al Dragoni di Meldola. Protagonista del palcoscenico sarà la compagnia Cvì de mi Paes con la commedia in tre atti "Na famèja sgangareda", scritta da Mario Bassi e tradotta in vernacolo forlivese e diretta da Enzo Santolini.

La commedia è ambientata negli anni ’60 e ha per protagonista una famiglia complicata: un marito prepotente, una moglie che gli tiene testa e un contorno di familiari alquanto particolari. All’interno di questo quadro, si insinua un insistente corteggiatore…

Biglietti: 7 euro, acquistabili presso la biglietteria del Teatro Dragoni nella sera di spettacolo a partire dalle ore 20.

Info: 0543 26355

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FFP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.