Teatro dialettale al Piccolo di Forlì: la Compagnia Doppio Gioco in "Us marida Mingò"

Nuovo appuntamento, domenica 19 febbraio alle ore 21, con la rassegna di teatro dialettale al Piccolo di Forlì. Ad andare in scena sarà la compagnia Doppio Gioco TPR di Faenza con la commedia in tre atti Us marida Mingò, diretta da Roberto Montalbini

La vicenda è ambientata in una modesta casa rurale della campagna faentina. Mingò, uomo maturo e scapolo, decide che è giunta l’ora di cambiare vita; a nulla valgono i saggi consigli del nonno Pirèta o le lavate di testa della mamma Iusafèna. Consigliato dal fido amico Luciano, si lascia attrarre dalla prospettiva di una nuova vita all’insegna del divertimento, incontri e avventure.

Biglietti: 7 euro.

Prevendite e prenotazioni telefoniche (0543 26355) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18 alla biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1)

Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Il Piccolo apre alle ore 20.

Info: 0543 26355 – 0543 64300