Teatro dialettale al Piccolo di Forlì: sul palco la Compagnia La Mulnela in "Soura l'urinéri a sem tott a péri"

La rassegna di teatro in lingua vernacolare al Teatro Piccolo di Forlì, organizzata in collaborazione con Coop. Casa del Lavoratore di Bussecchio e Cumpagnì dla Zercia, prosegue domenica 4 febbraio alle ore 21 con la commedia Soura l’urinéri a sem tott a péri, portato in scena dalla compagnia La Mulnela di Santarcangelo e liberamente adattata da E diretour d’la scola di Stefano Palmucci.

A volte le emozioni giocano brutti scherzi… Il maestro Battistozzi, candidato direttore della scuola in cui insegna, rischia di perdere l’opportunità a causa di imbarazzanti (ma anche divertenti) situazioni… Con l’aiuto dei propri famigliari, tutto rientrerà nei giusti binari per l’immancabile lieto fine…

Prevendite e prenotazioni telefoniche (0543 26355): presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nella sera di spettacolo, la biglietteria del Teatro Piccolo aprirà alle ore 20. Prezzo biglietti: Biglietti 7 euro (posto unico). Info: 0543 26355 – 0543 64300