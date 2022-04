"Un prit in t'la neva": torna il teatro dialettale a Forlimpopoli

Nuovo apputamento a Forlimpopoli con il teatro dialettale al Verdi. Dopo La Compagine di San Tomè arriva La Cumpagni dla Parochia di Carpena, venerdì 13 maggio, alle 21 con "Un prit in t'la neva"

Una storia che si svolge alla fine degli anni 60, primi anni 70, in una casa di campagna di proprietà di un prete, dove una coppia di amici con le mogli devono incontrarsi per risolvere un problema famigliare. Nell’intreccio della vicenda ci sarà il padrone di casa, il prete, con la sua perpetua un po’ impicciona e un poliziotto chiamato per mantenere l’ordine se le cose dovessero mettersi male. Ma alla fine ci sarà una svolta inaspettata tutta da ascoltare e vedere .

Informazioni

Biglietto unico 8 €

Info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it