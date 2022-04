La stagione dialettale protagonista a Forlimpopoli con "A t'amazarò in fena a fet murì"

La stagione teatrale di Forlimpopoli prpone anche appuntamenti con il teatro dialettale. La Compagine di San Tomè porta in scena, mercoledì 20 aprile, alle 21 "A t'amazarò in fena a fet murì"

Le cose non sono mai come sembrano, specialmente in teatro, dove il confine tra finzione e realtà è così labile da far dubitare continuamente di tutto e di tutti. Una commedia fortemente comica, con qualche sprazzo di humor inglese e come già detto, le cose non sono mai come sembrano:mano a mano che andrete avanti nella visione dello spettacolo ve ne accorgerete …. eccome se ve ne accorgerete.

Informazioni

Biglietto unicoo 8 €

Info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it