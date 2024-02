Teatro di famiglia all'Orto del Brogliaccio: esplorare il rapporto attraverso il gioco, la fantasia e la creatività

Orto del brogliaccio presenta: "Teatro di famiglia - Spazio scenico tra le emozioni di casa". "Teatro di famiglia" è un laboratorio Teatrale che si rivolge a genitori (ma anche zii, nonni, fratelli/sorelle maggiori) e Figli ( ma anche nipoti o fratelli/sorelle minori) che nutrono il desiderio di esplorare il loro rapporto attraverso il gioco, la fantasia e la creatività. La finalità è sperimentare percorsi comunicativi e relazionali nuovi e straordinari utilizzando tecniche teatrali.



Non è richiesta esperienza pregressa in ambito teatrale, ma è necessaria la disponibilità al gioco, all’emozionarsi e all’emozionare, allo scambio reciproco e alla riflessione. Attraverso improvvisazioni, giochi guidati, movimento, musiche, travestimenti, testi già noti e creazioni drammaturgiche originali, i docenti accompagneranno ogni coppia familiare a creare scene, monologhi e dialoghi sui temi proposti. Il percorso non sarà solo “di coppia” ma anche di gruppo perché ogni “micro cosmo famigliare” sarà messo in relazione con gli altri.



Età consigliata Ragazzi: dai 13 anni in su. Ciclo da 6 incontri da 2 h ogni Sabato dalle 15:30 / 17:30. Periodo: Dal 17 Febbraio 2024 al 23 Marzo 2024

presso Orto del Brogliaccio , Via Orto del Fuoco 1/A, Forlì



Per informazioni ed iscrizioni contattateci al 327 985 9520 o tramite mail all'indirizzo ortodelbrogliaccio@gmail.com