Teatro per le Scuole: a maggio tre nuovi spettacoli in streaming

Tutti gli spettacoli si terranno in formula live streaming dal palcoscenico del Teatro Il Piccolo: in scena "L'acciarino magico", "Re Tutto Cancella" e "Pinocchio"

Il Centro di Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri prosegue il percorso avviato nei mesi scorsi con nuovi appuntamenti in live streaming sul palcoscenico del Teatro Il Piccolo di Forlì per le Scuole. Tre gli spettacoli previsti per il mese di maggio 2021, produzioni divertenti ed emozionanti tratte da storie classiche (L’acciarino magico di Andersen e Pinocchio dal celebre testo di Collodi) e originali (Re Tutto Cancella).

Si parte giovedì 6 maggio alle ore 10 con L’acciarino magico della compagnia Il Baule Volante. Lo spettacolo, con la tecnica della narrazione accompagnata da effetti sonori dal vivo, presenta una fiaba di Andersen meno conosciuta di altre ma, non di meno, cara all’immaginario collettivo per i significati reconditi che racchiude: la speranza verso il futuro, l’indomita forza della gioventù, l’importanza del coraggio ma anche della prudenza, saper andare nel profondo, superare la paura, domare l’animale misterioso e potente nascosto laggiù, farselo amico e poi, nei momenti di pericolo, saperlo evocare e persino cavalcare.

Mercoledì 12 maggio alle ore 10 sarà la volta di Re Tutto Cancella della compagnia Teatro Perdavvero. La storia ha per protagonista un principe bambino svogliato, avverso a numeri e alfabeto e promette di eliminarli tutti una volta diventato adulto. Realtà e fantasia si fondono in una favola originale e divertentissima che conduce gli spettatori in un universo fatto di lettere, di numeri, di figure e note, svelandone fascino e bellezza.

Il terzo appuntamento, in programma per giovedì 20 maggio alle ore 10, sarà Pinocchio, spettacolo di Marcello Chiarenza, diretto da Claudio Casadio, interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola e tratto dal celeberrimo romanzo di Carlo Collodi. Lo spettacolo racconta ai bambini una delle storie più famose al mondo e lo fa cantando un vero e proprio inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata. “Un libro per tutti”, questo recita l’insegna della bancarella dei librai che magicamente prende vita per raccontare la storia. Ed è proprio il “libro” il protagonista indiscusso di uno spettacolo che, prendendo le mosse dal più famoso romanzo per l’infanzia, si propone di mettere al centro dell’azione scenica la bellezza, la magia, il fascino di un oggetto da cui scaturiscono meraviglie e di cui è opportuno riappropriarsi e innamorarsi, che bisogna prendere in mano, sfogliare, toccare.

Gli spettacoli saranno fruibili attraverso la piattaforma Google Meet e la partecipazione è gratuita. Per poter assistere sarà sufficiente inviare un’email di prenotazione all’indirizzo live@accademiaperduta.it. A seguito di tale prenotazione, si riceverà un’email di conferma con il link a cui collegarsi al momento della rappresentazione.