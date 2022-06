Il teatro contemporaneo per ragazzi torna per quattro giorni con "Colpi di scena": diciotto spettacoli di cui otto prime nazionali

Dopo l’edizione del 2021 destinata alla scena del Contemporaneo, il Centro di Produzione Accademia Perduta/Romagna teatri e ATER Fondazione rinnovano la virtuosa partnership nell’organizzazione di "Colpi di scena" che nel 2022 tornerà a dedicarsi al teatro contemporaneo per ragazzi e giovani e che avrà luogo da martedì 28 giugno a venerdì 1° luglio a Forlì, grazie al prezioso sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Un’edizione internazionale che, grazie al coordinamento di ATER e in linea con la sua nuova missione progettuale, coinvolgerà compagnie, direttori artistici e rappresentanti di festival e teatri esteri con l’obiettivo di incrementare visibilità e circuitazione delle produzioni di Teatro Ragazzi regionali oltre i confini nazionali. Con la Direzione Artistica di Claudio Casadio, Colpi di Scena 2022 presenterà 18 spettacoli per le nuove generazioni, siano esse rappresentate da bambini o young adult, un pubblico difficile da attrarre e catturare, sulla cui formazione le arti sceniche e i professionisti del settore dedicano continue creatività, attenzione, risorse. Quattro giorni di rappresentazioni non stop, nuove produzioni e “Prime” da esporre all’attenzione di Direttori Artistici, operatori teatrali nazionali e internazionali e a quella del pubblico per addentrarsi in mondi fantastici, onirici, poetici e immaginifici e, al tempo stesso, indagare la realtà e la contemporaneità che li circonda.

“Colpi di Scena, da Forlì, porta in Italia ed esporta in Europa un’attività importante come il Teatro Ragazzi, presente nella nostra città dall’inizio degli anni ’80 al Teatro Il Piccolo e tutt’ora intensa e presente senza soluzione di continuo all’Arena San Domenico e al Teatro Comunale Diego Fabbri”, afferma Valerio Melandri, Assessore alla Promozione del Settore Culturale del Comune di Forlì.

Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, condirettori di Accademia Perduta/Romagna Teatri aggiungono: “Colpi di Scena nasce negli anni ’90 e porta pertanto con sé un importante bagaglio di storia insieme a una consolidata e ottima reputazione. Ogni sua edizione è stata una preziosa occasione di incontro, confronto e promozione culturale del Teatro Ragazzi, sia per gli Artisti che per i Direttori teatrali; occasione che si è sempre dimostrata efficace per costruire relazioni, occasioni di lavoro e soprattutto per la circuitazione degli spettacoli di qualità prodotti nella nostra Regione nei Teatri italiani ed europei. L’edizione internazionale del 2022 porterà in scena una pluralità di linguaggi performativi e prospettive tematiche; una multidisciplinarietà che è cifra specifica del Teatro Ragazzi d’innovazione, “settore” che più di altri permette margini ampi e liberi di ricerca e sperimentazione espressive, affrontando archetipi del processo di crescita dei ragazzi così come temi d’attualità”.

Le parole della Presidente di Atert Patrizia Ghedini: “Incrementare la circuitazione internazionale di spettacoli prodotti in Emilia-Romagna è uno degli obiettivi statutari e programmatici sui quali ATER sta lavorando con decisione e sono certa che questa nuova collaborazione con Colpi di Scena produrrà effetti importanti. Sarà l’occasione per far conoscere ai numerosi ospiti stranieri la nostra piattaforma per la creazione di un network di operatori esteri, in modo da offrire alle migliori compagnie e produzioni a livello regionale maggiori visibilità e risalto internazionali. Mi piace tuttavia pensare che da questo dialogo con partner internazionali possa anche aprirsi un confronto più ampio sui diversi sistemi culturali in direzione di un processo di innovazione destinato all’infanzia e all’adolescenza. È ciò che sta già avvenendo con l’Olanda, paese ospite di ATER in questa speciale occasione, con l’apertura di una finestra interdisciplinare sulle produzioni per bambini/e e ragazzi/e capace di mettere in relazione teatro, cinema e letteratura, allargando i nostri confini, non solo geografici, ma anche linguistici e poetici”.

IL PROGRAMMA COMPLETO, LEGGI L'ARTICOLO

Il programma prevede un’ampia rappresentanza di realtà regionali, comprendente nuovi spettacoli di quattro affermati Centri di Produzione dell’Emilia-Romagna: oltre alla stessa Accademia Perduta/Romagna Teatri di Forlì, anche Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti di Parma, Teatro Gioco Vita di Piacenza, La Baracca – Testoni Ragazzi di Bologna, oltre alle compagnie Teatro Perdavvero, Teatro Evento, Teatro Due Mondi, TCP Tanti Cosi Progetti, Alchemico Tre.

Colpi di Scena ospiterà poi nuove produzioni di formazioni provenienti da tutta Italia - Madame Rebiné, Compagnia del Sole, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, Zaches Teatro Mandara Ke, Drogheria Rebelot, Equilibrio Dinamico Dance Company / La Luna nel Letto -, oltre a incursioni in territorio internazionale con PerpetuoMobileTeatro (Svizzera), Simone de Jong Company e Dadodans (Paesi Bassi). Proprio alla scena artistica per l’infanzia dei Paesi Bassi, teatrale in primis, ma anche letteraria e cinematografica, sarà dedicato un momento di approfondimento e dibattito, 2023: un ponte Italia – Paesi Bassi sul Teatro Ragazzi per esporre le opportunità di partecipazione allo speciale programma della sua promozione in Italia.

Un programma ampio e articolato, dunque, affinché Colpi di Scena rappresenti, anche in questa prossima edizione, uno spazio d’incontro, uno specchio di confronto e un momento di ricerca artistica sui giovani, sulle loro esigenze, sulla loro formazione, sul loro crescere in un mondo in velocissimo e continuo mutamento.

GLI SPETTACOLI / PROSPETTIVE TEMATICHE

La proposta artistica di Colpi di Scena 2022 rivolge il suo sguardo su prospettive tematiche “larghe”, sia attraverso drammaturgie originali sia nella rilettura di classici e miti, con spettacoli che in molti casi saranno presentati in “Prima” nazionale o assoluta.

Il VIAGGIO, archetipo per indagare, nel processo di crescita, sentimenti quali coraggio, paura, amore, è soggetto iniziatico di Il lungo viaggio del coniglio Edoardo di Accademia Perduta/Romagna Teatri con la regia di Claudio Casadio, Caro Lupo di Drogheria Rebelot, Il bosco e la bambina di La Baracca - Testoni Ragazzi e, in forma onirica, dello spettacolo di teatro-danza I sognatori del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, in è cara l’atmosfera felliniana quale omaggio alle recenti celebrazioni per il centenario della nascita del Maestro.

Grande attenzione sarà riservata alla STORIA e al MITO. Gli anni della Rivoluzione d’Ottobre sono affrontati nello spettacolo coreutico con video-proiezioni Anastasia. L’ultima figlia dello Zar delle compagnie Equilibrio Dinamico Dance Company e La Luna nel Letto, mentre la tragica vicenda storica della famiglia Cervi di Reggio Emilia, durante gli anni della resistenza partigiana, è raccontata da Maurizio Bercini in Cide. I doni di papà Cervi, produzione del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti. Ci si addentra nella mitologia in Cassandra del Teatro Gioco Vita, il cui il personaggio viene avvicinato e ritratto nella sua umanità, fragilità, desiderio di speranza.

Storia, letteratura epica e SCIENZA confluiscono in Il messaggero delle stelle di Francesco Niccolini, co-produzione di Compagnia del Sole, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, interpretato da Flavio Albanese. Tra rime surreali, un po’ di scienza e molta patafisica, l’incontro tra uno dei magici protagonisti dell’Orlando Furioso e Galileo, Copernico, Keplero, Newton e gli altri grandi scienziati del passato, si trasforma in una giostra di sorprese e scoperte, che farà di Astolfo un autentico “messaggero delle stelle”, almeno quanto lo è stato Galileo Galilei con il suo Sidereus Nuncius e la sua vita piena di sorprese, fin dopo la morte.

Dal repertorio CLASSICO sono tratti Cipì del Teatro Evento, celebre storia del passerotto più coraggioso e curioso della letteratura per l’infanzia, presentato in Prima nazionale nell’anno in cui ricorrono i 50 anni della pubblicazione del testo e il centenario del suo autore Mario Lodi. Ancora: Scrooge. Non è mai troppo tardi della compagnia PerpetuoMobileTeatro, tratto da A Christmas Carol di Charles Dickens, Il seme magico del Teatro Perdavvero, con cui rivive un’antica leggenda cinese sul valore dell’onestà con l’accompagnamento di musica e canzoni dal vivo, e Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti, favola pubblicata nel 1936 e potente metafora pacifista che contrappone con ironia l’umanità del toro protagonista alla violenza e bestialità della guerra. Storie classiche e strumenti digitali, in una grammatica scenica ibrida, sono il presupposto di Sono solo favole di Alchemico Tre.

Dai Classici alla più stretta ATTUALITÀ: il rapporto dei giovani con il virtuale, dipendenza dai social network, il fenomeno dello hikikomori e la volontaria esclusione sociale che ne deriva è argomento di C’è nessuno di Mandara Ke, mentre il lockdown, l’isolamento e la diversa percezione degli spazi domestici vengono rappresentati con lievità nella divertente ed emozionante performance Hermit di Simone De Jong. KLeuR+ di Dadodans propone una poetica performance coreutica in cui, dai movimenti di una ballerina di bianco vestita, emerge sulla scena un policromatico dipinto realizzato dal suo corpo. Magia e numeri circensi saranno esibiti ne Il Gran Ventriloquini della compagnia Madamè Rebinè, mentre richiami alla commedia dell’arte, in una divertente e scatenata sequenza di canti, testi e comiche situazioni che, come una ricetta elaborata, mescola temi che variano dagli ingredienti in cucina all’amore, sono portati in scena dal Teatro Due Mondi in Rossini Flambè.

Tra teatro d’attore, di narrazione, d’ombre, teatro-danza e circo, artigianato e tecnologie, drammaturgie luminose e musicali - tante e altre sono le tecniche espressive studiate e interpretate per i Ragazzi, un linguaggio che più di altri consente ampi margini di sperimentazione e ricerca –, Colpi di Scena 2022 proporrà sguardi e percorsi inaspettati e fantastici, capaci di emozionare, educare e divertire il pubblico dei più piccoli e dei ragazzi, permettendo loro, in tempi complicati come quelli che si trovano a vivere, di affacciarsi a scenari di fantasia, creatività e gusto, riappropriarsi di esperienze condivise e così, forse, diventare domani cittadini e cittadine del mondo con migliore coscienza, contezza, consapevolezza.

Gli spettacoli sono aperti al pubblico (salvo disponibilità) a ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: 0546 2264. Informazioni: colpidiscena@accademiaperduta.it, accademiaperduta.it – ater.emr.it