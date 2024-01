E' uttto pronto per il TedxForlì: sul palco del Fabbri da Giovanni Scifoni a Paolo Stella

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 3 febbraio alle 16:00 torna TedxForlì, l’evento locale e indipendente della celebre conferenza Ted statunitense nata per cambiare il mondo attraverso il potere delle idee. Sul palco del Teatro Diego Fabbri si alterneranno pensatori, innovatori e creativi, esperti in ogni campo dello scibile umano: dalla medicina alla tecnologia, dall’arte all’economia. Tutti con un unico obiettivo: mettere in circolo idee che meritano essere condivise.

Si scaldano i motori per la seconda edizione incentrata su un tema che accompagna da sempre la vita degli esseri umani: i desideri. "Attraverso le loro voci, le loro storie, i loro punti di vista e le loro scelte, il pubblico del Diego Fabbri verrà catapultato nel cuore della ricerca: l’essere umano e i suoi desideri, con i suoi interrogativi, e la sua ricerca di risposte", spiegano gli organizzatori dell'evento.

Protagonisti della manifestazione forlivese saranno: lo scrittore e creative director Paolo Stella, l'attore, autore e regista Giovanni Scifoni, il biologo nutrizionista e divulgatore scientifico Iader Fabbri, la fondatrice Festival del Buon Vivere Monica Fantini, la bioeticista e docente universitaria Silvia Camporesi, la professionista del nonprofit Chiara Blasi e il dottore in psicologia del lavoro Terenzio Traisci.

Info su https://tedxforli.com/ (in foto il team della prima edizione)