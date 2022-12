TEDx arriva per la prima volta a Forlì: svelati i primi tre relatori

I primi tre relatori che sabato 4 febbraio 2023 saliranno sul palco del teatro “Il Piccolo” per declinare il tema “Fuoco che Arde” del primo TEDx - Forlì sono esponenti di spicco del mondo della cultura, del cinema e della ricerca scientifica che hanno saputo diffondere le loro idee, studi, produzioni e progetti in tutto il mondo.

Marco Cortesi, attore e regista, non ha bisogno di presentazioni. Diplomato presso l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, sviluppa la sua produzione teatrale come attore monologante di teatro civile alternando il lavoro come autore e attore in tv con il programma “Testimoni” per Rai Storia. Coautore e interprete del film “Rwanda”, Cortesi è anche ideatore della Serie Tv Mediaset Green Storytellers sulla sostenibilità ambientale, del film “Edith” e dello spettacolo “Come ti salvo il Pianeta” che propone un’indagine sul cambiamento climatico e su buone pratiche green.

Silvia Camporesi, laureata in filosofia, ha esposto le sue opere in moltissime città d’Italia e all’estero. Nel 2007 ha vinto il Premio Celeste per la fotografia; nel 2010 il Premio Terna. Ha vinto il premio Francesco Fabbri per la fotografia nel 2013, il premio Rotary di Artefiera 2015, il Premio BNL 2016 e il Premio Cantica21, il premio Soroptimist nel 2021 e la Nuova scelta italiana nel 2022. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private, tra le quali: MAXXI, Roma; Collezione Farnesina, Roma; MART, Rovereto; MAC Lissone, Gruppo BNL, Milano. Dal 2020 ha realizzato diverse campagne fotografiche commissionate da enti pubblici come MAXXI, Ministero della cultura, Direzione Generale della Creatività Contemporanea (DGCC).

Giovanni Cammaroto è un medico specialista in Otorinolaringoiatria e lavora presso l’Unità di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Esperto qualificato in disturbi respiratori del sonno, Giovanni ha svolto diversi periodi di formazione all’estero e da tempo segue diversi progetti di ricerca che riguardano il trattamento dei disturbi respiratori del sonno e le applicazioni della chirurgia robotica in otorinolaringoiatria. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a Professore Associato in Otorinolaringoiatria.

“Marco, Silvia e Giovanni sono tre oratori di grande spicco, portatori di storie uniche e appassionate. La loro partecipazione al TEDx ci onora e soprattutto ci dà la possibilità di sviscerare il tema del Fuoco che Arde da tre punti di vista, diversi ma preziosi. Ognuno di loro rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità e un’occasione per condividere e stimolare il dibattito”, spiega il professor Valerio Melandri, licenziatario dell’evento.

