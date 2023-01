TedX, a chiudere la prima edizione forlivese saranno tre donne: le loro storie

Tre donne appartenenti al mondo dello sport, della cooperazione e della cultura. Tre donne che si sono fatte valere per merito e intelligenza, spirito di sacrificio, determinazione e perseveranza. Annunciate altre tre ospiti che saliranno sul palcoscenico del teatro "Il Piccolo" di Forlì per il TedX del 4 febbraio. Oltre a Marco Cortesi, Silvia Camporesi e Giovanni Cammaroto, le altre relatrici saranno Darina Mifkova, ex pallavolista, Monica Fantini, ideatrice del Buon Vivere, Maria Luisa Fecola, arbitro di serie A. Con loro e attraverso la diffusone delle loro idee si chiuderà il primo evento locale ed indipendente nato come costola del Ted statunitense, sbarcato anche a Forlì grazie all’impegno e alla collaborazione di un nutrito gruppo di volontari. "Le storie di Monica, Maria Luisa e Darina meritano di essere diffuse per il loro carattere unico e straordinario - commenta il team di volontari a capo del TedX Forlì -. Grazie alle loro testimonianze, il contenitore di idee del TEDx si arricchirà di nuovi e preziosi punti di vista. Le ringraziamo di cuore per aver accettato il nostro invito e deciso di declinare, attraverso la loro esperienza di vita, il tema del Fuoco che Arde. Ognuna di loro rappresenta motivo di orgoglio per la nostra comunità e un esempio virtuoso da cui trarre ispirazione”.

Le relatrici

Darina Mifkova è un’ex pallavolista italiana. Con la Volley Bergamo ha vinto quattro Scudetti, tre Coppe Italia e due Coppe dei Campioni. In Nazionale ha collezionato 283 presenze conseguendo nel biennio 2001-2002 i suoi maggiori successi; la medaglia d’argento al Campionato Europeo a Varna in Bulgaria e la medaglia d’oro al Campionato Mondiale in Germania. Nel suo palmarès azzurro c’è anche un argento conquistato al World Grand Prix nel 2004. Darina oggi è mamma di tre bimbi, Mia, Jan e Zoe.

Monica Fantini è l’ideatrice e fondatrice della Settimana del Buon Vivere. Laureata in Scienze Politiche e impegnata a lungo nel mondo della cooperazione internazionale, nel corso della sua carriera Monica ha assunto diversi ruoli dirigenziali tra cui: prima Vice Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Consigliere di amministrazione dell’Istituto Oncologico Irst-Irccs di Meldola, Presidente della Società Benefit della Fondazione Casa Artusi e Componente di Direzione e di Presidenza di Legacoop Nazionale, Regionale e Provinciale. Attualmente è Presidente di uno dei principali Consorzi Cooperativi in Italia che opera nel campo delle costruzioni e dell’energia. Nel 2013 Monica è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica da parte del Presidente Giorgio Napolitano.

Maria Luisa Fecola è stata il primo arbitro donna in Italia a debuttare nella massima serie di un campionato nazionale maschile. Dopo il suo esordio come arbitro nel 1995, a giugno 2003 è stata promossa alla CAN 5 (Comitato Arbitri Nazionale di Calcio a 5), nel marzo 2006 ha debuttato in serie A2 e nell'aprile 2007 nella massima serie di un campionato nazionale maschile con la gara Bisceglie-Luparense. Nel 2008 Maria Luisa è stata nominata Arbitro Internazionale di Calcio a 5. Nel settembre 2019 è diventata Osservatore Arbitrale e a settembre 2020 le è stata riconosciuta la qualifica di Arbitro Benemerito per meriti sportivi. Oggi Maria Luisa è maestra della scuola primaria dove insegna matematica.