Il poeta e scrittore Davide Rondoni è lo speaker a sorpresa del TedX

Non ha bisogno di presentazioni il front man della prima edizione del TedX - Forlì che si svolgerà nella cornice del teatro “Il Piccolo” il prossimo 4 febbraio. È Davide Rondoni, poeta, editorialista e scrittore forlivese che vanta nel suo palmarès importanti premi e la pubblicazione di numerosi volumi di poesia con i quali si è aggiudicato l’ammirazione del pubblico e il plauso della critica. Rondoni è tradotto in vari Paesi del mondo. Collabora a programmi di poesia in radio e tv (Rai, tv2000 e San Marino Rtv) e come editorialista per i più noti quotidiani nazionali. Ha fondato il Centro di Poesia contemporanea dell’Università di Bologna e la rivista «clanDestino». È curatore di numerose antologie poetiche, tiene corsi di poesia e master di traduzione.

A lui è affidato il compito di salire per primo sul palco del Piccolo, per scaldare i cuori e gli animi del pubblico forlivese con un breve speech di apertura all’insegna del “Fuoco che Arde”. “La partecipazione ai supplementari di Rondoni ci ha colti di sorpresa -. commenta il team di volontari a capo del TedX Forlì -. Per tutti noi è un onore averlo in squadra. Non potevamo chiedere di meglio in termini di speakers per questa prima edizione del TedX".

"Stiamo parlando di un grande uomo di cultura, noto in tutta Italia per il valore delle sue opere, di una persona amabile e disponibile a confrontarsi con tutti, soprattutto i più giovani. Sul palco del teatro Il Piccolo, Rondoni ci parlerà del suo modo di vivere e declinare il tema di quest’anno - concludono -. Con lui ci interrogheremo sul ‘Fuoco che Arde’ e condivideremo idee e punti di vista in un grande momento di ascolto collettivo". Per restare informati, consultare gli speaker e acquistare i biglietti del TedX Forlì: https://tedxforli.com/