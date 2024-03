“Telepathy” al Teatro Mentore: in scena il mentalista Francesco Tesei

Per i non abbonati, ingresso 20 euro, ridotto per over 65 e under 27, 18 euro

Sabato 16 marzo, alle 21.00, il palcoscenico del Teatro Mentore verrà calcato da Francesco Tesei, che porterà in scena “Telepathy”. In quanto mentalista, Francesco Tesei ha sempre provato a “leggere il pensiero” delle persone, una capacità spesso descritta con la parola “telepatia”. In anni recenti, però, abbiamo vissuto il concetto di distanziamento sociale come assoluta priorità. È quindi particolarmente importante e attuale tornare al significato etimologico della parola: tele-pathos, che significa – dal greco – “passione condivisa a distanza”.

Con questo nuovo spettacolo il mentalista spera di accorciare le distanze tra le persone, tornando a giocare con interazioni fondate sulle parole ma anche sui gesti, azioni, respiri e sorrisi. Per gettare la maschera, vivere emozioni reali e non virtuali, e costruire assieme alla partecipazione attiva del pubblico qualcosa che potremmo definire con un neologismo: “telempatia”. Nessun potere sovrannaturale o paranormale, dunque, ma solo il desiderio e il bisogno di ricominciare a condividere esperienze tipicamente umane, come la meraviglia e lo stupore, in maniera empatica.

Lo spettacolo, per la regia di Francesco Tesei, è una produzione Marangoni Spettacoli ed è compreso nell'abbonamento cumulativo. Per i non abbonati, ingresso 20 euro, ridotto per over 65 e under 27, 18 euro. Biglietti in vendita su vivaticket. Per informazioni e prenotazioni 349 9503847, anche whatsapp.