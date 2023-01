Tempo di Carnevale: a Meldola “Rocca in maschera”

Torna a Meldola per festeggiare il Carnevale, dopo il grande successo della prima edizione, domenica 5 febbraio, l’evento “Rocca in maschera” organizzato dall’associazione CreAttiva in collaborazione con il Comune di Meldola. Durante questa giornata infatti la Rocca medievale aprirà di nuovo le sue porte al pubblico, a partire dalle 12.00 all’interno dei locali del castello di Meldola, prenderà vita la storia animata “Il Pirata Dei Caraibi- all’Assalto della Rocca” messa in scena dai ragazzi de “La Grande Compagnia”, ossia la compagnia teatrale dell’Associazione CreAttiva.

All’esterno del castello, a conclusione della visita e della rappresentazione, seguiranno esibizioni e spettacoli di giocoleria piratesca, con mangiafuoco, giullari, trampolieri, ballerini, per una giornata ricca di sorprese e divertimento. La rappresentazione sarà dislocata nelle sale del castello con un percorso interno che preveda il passaggio del pubblico a gruppi secondo una turnazione prestabilita ogni 45 minuti. Per facilitare l’ingresso e garantirsi la priorità è gradita la prenotazione al numero 3203279351. Possibilità inoltre di ristorarsi presso le locande di “Messer Panco” e “Molino Neri”.