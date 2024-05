'Tempo divino' a Galeata tra degustazioni e musica

Prezzo non disponibile

Sabato 4 maggio a Galeata in via IV Novembre e via IV Zanetti i ragazzi de i Galeoni e la ProLoco presentano Tempo diVino. Dalle ore 18.30 nelle due vie del centro storico del paese si potranno degustare i vini delle cantine Fattoria Nicolucci, Podere Palazzo, Pertinello, Poderi del Nespoli e Tenuta Piccolo Brunelli.

Saranno presenti stand gastronomici delle attività ristorative locali. A far divertire e ballare ci penseranno i Brass to House e Dj Ringo.