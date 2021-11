“Teodorico a Galeata”: il docente di argheologia Riccardo Villicich al Museo Mambrini

Domenica 21 novembre, alle ore 16.30, presso il Museo Civico “Mons. Domenico Mambrini” di Pianetto a Galeata, è in programma il secondo evento della rassegna “Incontri al museo”.

Riccardo Villicich presenterà al pubblico una relazione dal titolo “Teodorico a Galeata: fantasie architettoniche di un visionario”, incentrata sulla grande villa tardoantica portata alla luce a Galeata, che presenta un elegante settore termale e una parte residenziale e di rappresentanza con ambienti pavimentati a mosaico.

Villicich è docente di archeologia presso l’Università di Parma. Ha diretto lo scavo del teatro di Phoinike in Albania (Missione dell’Università di Bologna) e ha coordinato sul campo, per quasi vent’anni, in qualità di responsabile scientifico, gli scavi dell’Università di Bologna prima e di Parma poi nell’area della Villa di Teodorico. Ha pubblicato tre monografie e una settantina fra articoli e contributi in vari volumi. Le sue ricerche sono incentrate, in prevalenza, su aspetti dell’architettura e dell’urbanistica del mondo greco e romano.

Per info: Museo civico 0543-981854