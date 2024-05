Un weekend dedicato alle terme con la Notte Celeste: gli eventi sul territorio

Nel week-end del 22 giugno in tutta l’Emilia Romagna si festeggia la Notte Celeste, evento unico a livello nazionale, una grande e corale festa del benessere: lungo la Via Emilia i centri termali rimarranno aperti fino a tarda notte per bagni nelle piscine e coccole termali, ogni località si accenderà di musica, balli, iniziative, arte e visite guidate. Lungo tutto il week end i centri termali offriranno trattamenti benessere e pacchetti soggiorno a tema. Il programma completo su www.lanotteceleste.it.

Concerti dal vivo, feste in piazza, visite guidate, cene sotto le stelle, percorsi d’arte e nella natura, ma soprattutto l’occasione per provare tanti trattamenti di benessere termale. Molti centri termali rimarranno aperti fino a sera inoltrata per bagni in piscina, idromassaggi sotto le stelle, saune, aree relax. Ci sono anche iniziative dedicate ai bambini, feste in spiaggia, incontri con i beniamini della musica, concerti all’alba.



A Castrocaro Terme venerdì sera c’è la Pink Orchestra di Santa Cecilia (ore 21), evento gratuito, mentre domenica arriva la Celestial Sunday alle Magiche Acque delle Terme di Castrocaro con dj set Italo Disco (anni ’70). Anche a Fratta Terme, frazione di Bertinoro si danza venerdì e sabato con la Festa nel borgo. Sabato sera si balla in spiaggia a Riminiterme con rustida di pesce, truccabimbi e musica dal vivo. La stessa sera si fa festa anche nella verde pineta del parco di Riccione Terme con musica dal vivo e cocktail celestiali. Una cena al chiaro di luna sabato sera (ore 18-24) nel centro di Castrocaro Terme. Le regole sono poche, ma ferree: tutti devono vestiti di bianco con accessori celesti. Ogni partecipante porta il proprio cibo e stoviglie (piatti, bicchieri, accessori) con colori rigorosamente a tema. Volendo, c’è la possibilità di acquistare pietanze sul posto. Gratuito, prenotazione obbligatoria. Sabato alle Terme di Castrocaro è anche possibile partecipare gratuitamente alla visita guidata gratuita al Padiglione delle Feste, mentre la sera all’interno del Padiglione ci sarà una meditazione celestiale con seduta di yoga (25 euro).