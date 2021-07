'Terra e comunità', torna il cinema breve a Spinadello

Nell’ambito della mostra fotografica' Georama', allestita fino all'8 agosto presso l'ex acquedotto Spinadello, venerdì 30 luglio alle ore 21.00 è in programma 'Terra e comunità': un nuovo appuntamento con il cinema in luoghi inconsueti, dedicato al cibo e all'impegno delle comunità per la sovranità alimentare in Cile, Madagascar, Burkina Faso e Brasile.

"Parlare di disponibilità, accessibilità e adeguatezza al cibo significa intercettare temi che ricadono nella sfera dei diritti umani" affermano i promotori dell'iniziativa "in un mondo in cui oltre la metà delle aziende agricole sono inferiori a due ettari, in cui l'agricoltura familiare è presente sul 70-80% della terra coltivata e produce l’80% del cibo consumato a livello globale, è sempre più urgente promuovere sistemi che assicurino cibo adeguato dal punto di vista culturale, nutrizionale, sociale ed ecologico per tutti".

La scelta dei documentari in visione è a cura del MalatestaShort Film Festival (Cesena), che torna a Spinadello per il secondo anno consecutivo con 4 pellicole selezionate in collaborazione con il Festival internazionale di cinema indigeno Fic Wallmapu – (Cile). La serata si apre con l’introduzione di Andrea Fantini, geografo e agronomo, ricercatore in pianificazione territoriale ed ecologia politica, e prevede la partecipazione di Paolo Vignali, presidente di LVIA (associazione di solidarietà e cooperazione internazionale) e rappresentanti di Slow Food Condotta di Forlì -Alto Appennino Forlivese.

I partecipanti sono invitati a cenare presso lo spazio verde antistante l'acquedotto portando il proprio picnic da casa o prenotando un cestino da asporto (prenotazione obbligatoria entro giovedì 29 luglio) preparato dall'agriturismo La Lenticchia di Magliano. Durante la serata sarà inoltre possibile inoltre vedere la mostra fotografica e partecipare alle visite guidate realizzate dagli autori.

Il programma completo dell'iniziativa è disponibile su www.spinadello.it/event/terra-e-comunita

L'evento è organizzato da Spinadello - Centro Visite Partecipato, un progetto di Spazi Indecisi, Casa del Cuculo, I Meandri, con il patrocinio e il sostegno di Comune di Forlimpopoli, Unica Reti Spa e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. In collaborazione con: MalatestaShort Film Festival (Cesena), Fic Wallmapu – Festival internazionale di cinema indigeno (Cile), Andrea Fantini, Cooperativa Equamente, Associazione LVIA, Slow Food Condotta di Forlì - Alto Appennino Forlivese e Agriturismo La Lenticchia.