Modigliana rinasce con la musica: a "Terra Mossa" arrivano Vinicio Capossela, Eugenio Finardi, Fry dei Modena City Ramblers e tansissimi altri

Dopo due mesi in cui le strade di Modigliana sono state occupate in prevalenza da mezzi di soccorso, escavatori, camion pieni di terra e detriti, arriva a Modigliana Terra Mossa, uno spunto per ripartire e invertire il senso di questa estate difficile. Fare un passo oltre il “paese delle frane”, oltre le ferite aperte del territorio e riportare Modigliana sulle mappe, come paese vivo, vitale, in movimento. Un paese aperto, accogliente, con una viabilità provvisoria e ancora da recuperare, ma già da oltre un mese raggiungibile e sicuro.

Dal 27 luglio al 1 agosto su due palchi allestiti nel centro storico salirà un cast di artisti straordinario (composto da circa 20 musicisti), che ha scelto di esibirsi gratuitamente per sostenere il paese in questo momento difficile. Vinicio Capossela e le sue “canzoni urgenti” – che in questa estate modiglianese risuonano di un'urgenza ulteriore –, Eugenio Finardi e il suo progetto Anima Blues, Fry dei Modena City Ramblers (che anche in mezzo a un tour fittissimo hanno voluto sostenere l'iniziativa), Alosi (già Pan del Diavolo) e anche molti dei più apprezzati artisti romagnoli: Giacomo Toni, Sarah Jane Ghiotti, Stella Burns, Le Scorie, J Sintoni. La musica sarà no-stop dalle 16:00 a mezzanotte nel weekend e dalle 19:30 a mezzanotte negli altri giorni. Ci saranno anche Open Studio, con laboratori e performance, e un’area food and drink. L’ingresso è ad offerta libera e non ci sono prenotazioni da fare.

Il programma

Giovedì 27 luglio, alle 21 in Piazza Don Minzoni Fabio Mazzini e Bob Malone (piano solo). Sabato 29 luglio si parte alle 16,30 in Piazza Don Minzoni e Piazza Vittorio Veneto, al pomeriggio: sui palcoscenici saliranno The Country Owls, Stella Burns, Elisa Ridolfi e Stefania Paterniani. In serata largo a Giulio Cantore, Paolo Bonfanti, Hotel Le Salle, Giocomo Toni e Alosi (Il Pan del Diavolo).

Domenica 30 luglio al pomeriggio arrivano J. Sintoni and The Bad Samaritans, Isak Suzzi, Budri, Le Scorie, Light and Scar, Sara Jane Ghiotti, Enrico Cipollini e Stiv Cantarelli. In serata Fry (Modena City Ramblers), Sam Paglia Trio, Eugenio Finardi con Anima Blues e Vinicio Capossela

Chiusura l'1 agosto, sempre in Piazza Don Minzoni, alle 21 con Rio Sacro e The Last Coat of Pink.

Openstudio

Chiara Lecca in corso Garibaldi 40, sarà aperto negli orari degli spettacoli. Alla Libreria Bauci Città, via Saffi 28/a, giovedì 27 luglio alle 16, ci sarà l'inaugurazione della mostra di Samuele Canestrari, mentre alle ore 17.30 presentazione del libro 'La trappola' di Elisa Emiliani (Mosca bianca Edizioni). Modera Sandra Bellini. Sabato 29 luglio alle16.30, lagro alla presentazione della graphic novel "Quasi nessuno ha riso ad alta voce" di Pastoraccia (Canicola). Modera Samuele Canestrari. Alle 18 presentazione della graphic novel Cinema Zenit di Andrea Bruno (Canicola). Modera Samuele Canestrari. A seguire firmacopie.

Domenica 30 luglio alle 16 presentazione dell'associazione Aka B Qualunque cosa sia manca poco. Ore 16. 30 presentazione del taccuino di disegni Urlare alla morte con la testa nel cuscino (Edizioni Tricomia) di Samuele Canestrari . Modera Matteo Contin. Alle 18 Davide Reviati dialoga con Matteo Contin, a seguire firmacopie.

Lunedì 1 agosto alle 16 presentazione della trilogia Succulente di Annalisa Trapani e Laura Nomisake. Ore 18 Live drawing di Samuele Canestrari. Tappeti sonori space noise di Laura Nomisake.

Terra Mossa è organizzato da Pro Loco Modigliana e Big Ben APS, con il Patrocinio del Comune di Modigliana, ed è reso possibile grazie alle donazioni dei musicisti modiglianesi e alle generose offerte del Comitato Festeggiamenti Penna, La Comunità / Circolo della Penna, Agriturismo F.lli Bonaccini. Si ringraziano per il supporto logistico la protezione Civile e il Nucleo Volontari Antincendio di Modigliana.

L'incasso sarà devoluto alla Pro Loco Modigliana per il fondo Terra Mossa. Per donazioni IT48B0854267870000000733257. Info: 3498132021, 339 4935284, 339 7428389