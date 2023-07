Terza alba in musica a Bertinoro con Andrea Missiroli Piano Solo

Terza alba alla Rocca di Bertinoro con i molteplici talenti e con l’ultimo approdo dei viaggi di Andrea Missiroli. Il suo ultimo lavoro lo vede tornare al pianoforte, culla del suo talento: nove brani, nove storie inedite che esplodono nelle menti di chi le ascolta. Prosegue il ciclo musicale di Bertinoro "Ci vediamo all’alba” con l’appuntamento di domenica 23 luglio alle 5,51 nel Belvedere di Dante (corte interna della Rocca di Bertinoro), una produzione di Fondazione Entroterre per “Bertinoro Estate”.

Dall’animo delicato e sensibile, nel suo percorso musicale Andrea si è cimentato nella chitarra, nel violino e nella fisarmonica, portandoli con sé in progetti musicali in giro per tutta l’Europa. La sua ricerca di storie sempre nuove da esplorare e raccontare nei suoi brani lo ha portato indietro, verso quella che costituisce l’origine del suo percorso didattico e umano: il pianoforte. Il suo percorso retroattivo, attraverso la musica classica, punk, folk e jazz ha fatto emergere narrazioni che nemmeno lui si sarebbe mai aspettato, ognuna con un suo colore e linguaggio. Nove brani, nove racconti, un incredibile viaggio a dimostrazione che non sono necessari valigia e biglietto per viaggiare ma solo un paio di buone cuffie.

Biglietto 7 euro. Il prezzo del biglietto comprende la colazione. Biglietti in vendita su Vivaticket