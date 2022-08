Roccambolesca, una tre giorni di eventi alla Rocca di Meldola: tra arte, musica e buon cibo

La bellissima e suggestiva Rocca di Meldola, in occasione della terza edizione di Roccambolesca, aprirà nuovamente le sue porte. Tra il 27 e il 29 agosto, dalle 19.30, le opere di artisti locali saranno esposte nelle stanze del castello attraendo lo spettatore in un mondo di cultura, arte e spettacolo. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore al Turismo Simona Zuccherelli si dicono "entusiasti di come ancora una volta la Rocca, grazie soprattutto al lavoro del Curatore della mostra - l’artista Cristian Cimatti - sarà protagonista d’eccellenza di un evento che nelle prime due edizioni ha portato a Meldola migliaia di persone".

Ogni sera, ci sarà uno spettacolo. Sabato appuntamento con la "Notte Fantastica", festa medioevale nel giardino delle cisterne e, a proseguire in Piazza Felice Orsini, mentre sulla terrazza panoramica l’Associazione Astro Amici Forlivesi sarà a disposizione con strumentazione professionale per l’osservazione di stelle e pianeti. Domenica spettacoli di danza a cura di Elisir D’Oriente Company (Erica Vandi). Lunedi cantautori e poesie del gruppo artistico ‘Are You Reading?’.

In occasione di tutte e tre le serate, e della domenica pomeriggio dalle 16.30 sarà possibile soffermarsi nell’antico giardino delle cisterne con uno sfizioso stand gastronomico dei ragazzi di Proloco Per tutto il mese di agosto gli artisti di Roccambolesca esporranno le loro opere presso alcune attività meldolesi, orgogliose di dare vita ad una mostra itinerante. "Un ringraziamento particolare a tutte le Associazioni di volontariato che, da sempre, contribuiscono alla realizzazione dell’evento", concludono sindaco e assessore. L'ingresso è libero.