Tesori aperti a Terra del Sole: alla scoperta della Pieve di Santa Reparata

Nelle sere dei martedì d’estate (con qualche eccezione di data), per arrivare a fine agosto, si visiteranno alcuni edifici sacri di Castrocaro Terme e Terra del Sole per approfondirne o scoprirne la storia che li lega al nostro territorio. Taluni di questi edifici non sono quasi mai visitabili perché solitamente aperti solo per motivi di culto e quindi giustamente da considerare “tesori” da scoprire o riscoprire in questa occasione.

Sono al centro dell’attenzione soprattutto le chiese storiche della località: l’antica Chiesa di San Francesco (poi divenuta parrocchiale col titolo di San Nicolò e Francesco), la Pieve di Santa Reparata, restaurata e riaperta restituendola letteralmente alla comunità da non molti anni or sono, la chiesa di Santa Maria di Ciola, posizionata ai piedi dell’antico ed importantissimo sito di Montepoggiolo, dominato dalla quattrocentesca fortezza medicea. Nell’occasione del Festival musicale “Sadurano Serenade”, si potrà visitare la Chiesa di Santa Maria Assunta di Sadurano, che riapre le porte, appena restaurata, in quella circostanza. Sempre sul territorio si visiteranno le chiese di San Pietro in Vincoli a Pieve salutare e di San Martino di Ladino. Alle visite guidate si vogliono abbinare momenti più distensivi proponendo, a fine visita, esibizioni musicali a cura delle maestranze che in questo campo la nostra località può vantare o assaggi di vini o di birra. Come evento collaterale a questa iniziativa, poichè inserito nel programma della “Fiera di San Rocco”, si visiterà anche la chiesina privata dedicata a questo santo, già protagonista, fra gli altri luoghi, della prima edizione di “Tesori aperti”, che ha ottenuto grande successo di pubblico.

Dopo la partenza di martedì 27 Giugno con la visita alla Chiesa dei SS. Nicolò e Francesco e l’esibizione del Coro di Castrocaro Terme e Terra del Sole la rassegna prevede un nuovo appuntamento fissato all’11 luglio, sempre alle ore 20.30, presso l’antica Pieve di Santa Reparata (Via Biondina, 95 Terra del Sole), il luogo di culto più antico del nostro territorio, matrice di tutte le chiese sorte in seguito. Le sue origini si fanno risalire al VI secolo, ma dagli studi è emerso che, nei secoli successivi, ha avuto un’importante sviluppo in forme archiettoniche romaniche; venne quindi poi, purtroppo, in buona parte demolita e passata ad uso di civile abitazione. Riconsacrata e riaperta al culto non molti anni or sono è nuovamente fulcro di aggregazione per la comunità cristiana di Terra del Sole, ma anche centro di grande interesse storico-artistico. A seguire, dopo la visita guidata, verso le 21.15, ci sarà l’esibizione di Lympha Duo (arpa celtica e flauto) con un repertorio dedicato alla musica delle radici.