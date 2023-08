Tesori aperti: alla scoperta della Chiesa di San Pietro in vincoli a Pieve Salutare

Nelle sere dei martedì d’estate si visiteranno alcuni edifici sacri di Castrocaro Terme e Terra del Sole per approfondirne o scoprirne la storia che li lega al nostro territorio. Taluni di questi edifici non sono quasi mai visitabili perché solitamente aperti solo per motivi di culto e quindi giustamente da considerare “tesori” da scoprire o riscoprire in questa occasione. Alle visite guidate si vogliono abbinare momenti più distensivi proponendo, a fine visita, esibizioni musicali a cura delle maestranze che in questo campo la nostra località può vantare o assaggi di vino o di birra.

Sarà la volta, martedì 8 agosto, alle ore 20:30 della visita alla Chiesa di San Pietro in vincoli a Pieve Salutare, anticamente nota con il nome di S.Pietro in cerreto, forse per la caratterista presenza nel nostro territorio, in passato, del cerro. Le origini dell’edificio non sono note, anche se è noto che avesse funzione plebale, ma se ne conosce bene la storia recente poiché la chiesa è stata completamente riedificata dopo il terremoto del 1870. I parroci sotto la cui cura è poi venuta a trovarsi in epoca a noi vicina, don Elmo Montanari e don Oreste Ravaglioli, si sono distinti per la loro rilevante azione pastorale che ha portato la pieve ad essere il fulcro della vita cristiana della comunità locale ancora ad oggi. A fine visita degustazioni di birra presso gli stand, (già approntati) della tradizionale Festa della Birra (12-13-14 agosto 2023).