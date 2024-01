"Tesori del tempo": nuova visita guidata al MAF con Educational gratuito per docenti

Domenica 4 febbraio alle 11 e alle 17 al Museo Archeologico “T.Aldini” di Forlimpopoli è in programma “Tesori del Tempo. Anfore e mosaici a Forlimpopoli”, una nuova visita guidata. Per l’occasione, nella stessa giornata, il Museo organizza un educational gratuito per docenti per presentare le nuove proposte didattiche.

Si tratta di una nuova visita guidata alla scoperta della storia della città di Forlimpopoli e del territorio circostante raccontata attraverso i segreti e le caratteristiche emerse dai reperti custoditi all'interno del Museo.

I ritrovamenti, esposti in ordine cronologico, narrano la storia della città dal paleolitico fino all’età rinascimentale. Ospitato nelle suggestive sale della Rocca Ordelaffa di epoca rinascimentale, il Museo civico Archeologico “T. Aldini” di Forlimpopoli – MAF – custodisce la storia della città di Forlimpopoli e racconta la vita quotidiana, i riti funebri e le tecniche costruttive di epoca preistorica, romana, medievale e rinascimentale. Al termine della visita guidata i docenti riceveranno la cartellina di AmaParco con le diverse proposte scuola di Atlantide.

Per partecipare alla visita è necessario acquistare il biglietto online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Museo Archeologico di Forlimpopoli (https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/archeologicoforlimpopoli/). Mentre i docenti possono partecipare registrandosi gratuitamente su eventbrite.it cercando l’evento “Educational per docenti al MAF - Museo Archeologico di Forlimpopoli” (https://tinyurl.com/yc8b42cp).

Per maggiori informazioni: 337 118 0314 | maf@comune.forlimpopoli.fc.it