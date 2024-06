"The Beatles’ History”: la musica dei Fab Four per un concerto solidale

La musica dei Beatles in concerto per beneficenza: "The Beatles' History” è lo spettacolo realizzato dal gruppo The Blackbirds che andrà in scena il 3 luglio ore 21.00 presso l’Arena Forlì Rocca di Caterina. Ottima musica, divertimento e solidarietà saranno gli ingredienti di una serata che animerà l’estate forlivese e il cui ricavato sarà devoluto a Cure RTD Italia odv per il finanziamento alla ricerca scientifica e a CavaRei Impresa Sociale a supporto dei percorsi occupazionali come quelli per il bar truck Chicchiamo, che sarà presente con i suoi drink e i suoi “insoliti barman”.

Il progetto artistico e organizzativo dell'evento musicale nasce da un'idea della Associazione musicale, culturale, con finalità sociali The Soul Brothers Company, che da oltre un decennio promuove e organizza eventi artistici e musicali a scopo benefico a favore di numerose associazioni non profit del territorio forlivese. The Beatles' History non vuole essere solo un concerto in omaggio allo storico quartetto di Liverpool, ma uno spettacolo interattivo e coinvolgente per trasportare il pubblico dentro la particolare atmosfera culturale del periodo.

Ingresso a offerta libera. Info: comunicazione@cavarei.it / 333 456 3906 Pasquale Di Maio