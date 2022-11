“The Drake. Storie di circuiti, corse e icone” con i protagonisti del Motorsport

L’appuntamento è per il 4 dicembre, alle 17.00, ed è di quelli imperdibili, non solo per gli appassionati di automobilismo. Per l’occasione DZ Engineering ha riunito intorno al tavolo del talk “The Drake. Storie di circuiti, corse e icone” alcuni dei più prestigiosi esperti e divulgatori del mondo del Motorsport, pronti a raccontare, come recita il titolo dell’evento, alcune delle pagine più significative e curiose della storia delle corse, sullo sfondo della straordinaria figura di Enzo Ferrari, della Ferrari F1 2001 con cui Michael Schumacher vinse 9 titoli, esposta in Fondazione insieme alla gabardina di The Drake, il soprabito datato 1947 e conservato in un sottotetto a San Venanzio per oltre 50 anni e recentemente acquistato all’asta da Dino Zoli.