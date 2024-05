"The farewell - una bugia buona": proiezione alla Sala San Luigi e confronto con il Collettivo Monnalisa

Venerdì 31 maggio alle ore 21 proiezione a ingresso gratuito del film "The Farewell - una bugia buona": una storia emozionante e commovente, eppure raccontata con leggerezza, che certamente resterà nel cuore del pubblico.Il viaggio della protagonista Billi dagli USA alla Cina diventa anche un viaggio dentro se stessa e dentro la storia della sua famiglia, che la porta ad approfondire punti di vista diversi dal proprio.Un film pluripremiato che parla di tanti temi, tra cui la famiglia, il rapporto tra generazioni e le relazioni di cura.Al termine della proiezione, spazio di confronto con il pubblico, condotto dal Collettivo Monnalisa, per raccontarci idee, esperienze ed emozioni.



La proiezione del film si inserisce all'interno del progetto "Quello che abbiamo in testa", finanziato dal Comune di Forlì nell'ambito delle iniziative per la promozione delle pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere. Il progetto mira a costruire occasioni di confronto e socializzazione tra donne di diverse età e provenienze, favorendo la conoscenza della nostra città. Le attività sono realizzate da DiaLogos società cooperativa sociale in collaborazione con il Collettivo Monnalisa, il Centro Donna e altre realtà cittadine.