The Good Fellas sul palco di Formì. E per i più piccoli i burattini di "All’InCirco Teatro"

Ray Gelato, il famoso crooner italo-angloamericano, li considera la migliore band del genere: venerdì 12 luglio sul palco del distretto commerciale all’uscita di Forlì dell’A14 salgono The Good Fellas, per una serata intitolata “Gli anni dello swing”, quinto appuntamento della rassegna “Formì&You”. Dal 1993 a oggi la band ha calcato migliaia di palchi in tutta Europa ed è apparsa in ogni genere di trasmissioni televisive, tour teatrali, film. Porta in scena l’Italia in America dei sogni colorati di Hollywood e la spensieratezza tipica del popolo di Romagna, condite dal caratteristico e indiavolato big beat delle orchestre di rock’n’roll.

È un concerto da non perdere per chi ama la musica di Frank Sinatra, Alan Freed, Elvis Presley, Fred Buscaglione, Renato Carosone, Louis Jordan, Henry Mancini e molti altri. La novità è la pista da ballo allestita in prossimità del palco in cui appassionati e professionisti possono cimentarsi nelle evoluzioni tipiche dello swing. Gli altoparlanti si accendono come sempre alle 20, con l’intrattenimento del deejay Luca Grilli.

Per i più piccoli lo spazio dedicato alle marionette ospita "Pu-pazzi d'amore" di All'InCirco Teatro: storie di amori tragicomici in toni pastello, raccontate con l'innocenza e la leggerezza propria degli oggetti inanimati. Quadri surreali, divertenti, grotteschi e poetici vengono fatti rivivere attraverso tecniche diverse del teatro di figura come marionette a filo, burattini, pupazzi e scenografie meccaniche. Inizio ore 21,15 nel settore viola. Per tutti coloro che partecipano un piccolo omaggio rinfrescante: un ghiacciolo “La Bomba” in omaggio, fino a esaurimento scorte.

I prossimi appuntamenti di Formì&You

Ogni venerdì fino al 26 luglio, la rassegna “Formì&You” propone un viaggio di intrattenimento e musica attraverso le decadi, grazie alle migliori band a tema, accompagnate dai più apprezzati DJ set. Il 19 luglio il penultimo appuntamento è dedicato alle atmosfere di una “New Orleans night” con The Indians. Il programma si conclude il 26 luglio con la serata intitolata “Febbre a 90 Party”. Oltre alla musica, ogni venerdì dalle ore 21,15 i più piccoli hanno la possibilità di divertirsi con il teatro dei burattini, con spettacoli diversi ogni settimana. Il 12 luglio lo spazio dedicato alle marionette ospita "Il dottore innamorato", allestito da I Burattini della Commedia, e il 26 luglio "Giovannino senza paura" portato in scena da Pupi di Stac.