The good, the bad and Luca Di Chiara: un concerto in onore di Ennio Morricone

Terzo appuntamento con "Ennio Morricone: tra Arte, cinema e musica" rassegna della Sala San Luigi completamente dedicata al maestro Ennio Morricone, grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale.

Il 26 e 27 settembre sono dedicati alla musica con il concerto solista di Luca Di Chiara "The Good, the Bad and Luca DI Chiara", interamente dedicato alle colonne sonore dei film western composte da Ennio Morricone.

Luca Di Chiara, musicista professionista di forlì, porterà sul palco della Sala San Luigi il suo progetto da solista che porta avanti dal 2017 e che consiste nell'esperimento di ricreare un ensemble completo, con contrabbasso, chitarre, tastiere, batteria, trombone e percussioni, totalmente da solo, senza computer e senza preregistrazioni, grazie alla loop station che permette di suonare contemporaneamente più strumenti, tutto rigorosamente dal vivo.

Luca Di Chiara, dopo la laurea in Contrabbasso classico al conservatorio di Pesaro nel 2015 con 110 sotto la guida del M°Gobbi, diventa primo contrabbasso dell'orchestra Corelli, con la quale collabora con artisti del calibro di Goran Bregovic, Fabio de Luigi, registra l'ultimo brano postumo di Morricone per il Ravenna festival e ha un'intensa attività concertistica sul territorio nazionale; è membro degli EST (Electric Strings Trio), coi quali ha due album all'attivo, il primo posto come migliori Buskers della festa artusiana nel 2018 e nello stesso anno l'invito come artisti Vip al Ferrara Buskers Festival. Tra gli altri progetti da evidenziare Iza&Sara, per le quali ha arrangiato i brani del primo album nel 2018.

Biglietto € 6,50 - prenotazioni tramite www.eventbrite.it, www.salasanluigi.it. I posti saranno limitati nel rispetto delle normative regionali anti contagio che prevedono il distanziamento sociale di 1mt.