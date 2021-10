"The gospel": il concerto di Natale

Venerdì 17 dicembre al Teatro Maria Graffiedi di Forlì, The Jesus'starlight Gospel Choir & Trio Musicians presentano "The Gospel: concerto di Natale". Dai brani più famosi, a quelli più contemporanei, per l'occasione in una nuova versione, quella acustica.



Per accedere all’evento, oltre al biglietto e al documento di identità in originale sarà obbligatorio essere in possesso del Green pass



COSTO BIGLIETTI: INTERO € 15,00, RIDOTTO UNDER 14 € 10,00. Prevendita su www.ticketnation.it



