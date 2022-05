Ad Area Sismica il cine-concerto "The Navigator" di Buster Keaton

Nuovo appuntamento con la 32esima stagione di Area Sismica, domenica 8 maggio alle 18, con il 'cine-concerto' "Il Navigatore" di Buster Keaton e Donald Crisp. Nicolas Chatenoud, Guillaume Saurel e Guigou Chenevier sono un trio francese molto caro ad Area Sismica (fin dai tempi del gruppo-leggenda Etron Fou Leloublan). Saranno loro a creare dal vivo la colonna sonora di The Navigator, uno dei film più importanti di Buster Keaton, restituendone tutta la composita narrazione emotiva e i ritmi frenetici.

Un piroscafo completamente alla deriva con i soli due protagonisti a bordo, Buster Keaton e Kathryn McGuire, in un film che fu il più grande successo di cassetta che Keaton abbia mai fatto, ma anche quello più rivalutato dalla critica contemporanea, che lo considera il più folle, il più sognato, il più poetico, con tutte le incertezze dell’amore, gli equivoci, i momenti idillici, drammatici, tragici, il continuo progresso. Così come è presente anche il tema del vuoto, della solitudine, dell’angoscia. Angoscia insieme tragica e comica, come sempre in Keaton. A un ritmo frenetico questi due personaggi sono costretti loro malgrado a improvvisarsi marinai, un po’ bizzarri certo, ma non d’acqua dolce.

Le tribolazioni che attraversano i nostri eroi hanno spinto Nicolas Chatenoud, Guillaume Saurel e Guigou Chenevier, un trio francese molto caro ad Area Sismica, a comporre musica con lo stesso tenore. Ritmica, a volte illustrativa o creatrice di discrepanze nella lettura, è una composizione ispirata e arricchita dalla meravigliosa gamma di giochi ed espressioni di Keaton, una scrittura musicale dalle mille sfaccettature.

Nicolas Chatenoud proviene dalla scena rock francese, ma è attratto dalla musica cosiddetta inclassificabile, ma non solo. Partecipa tra gli altri a progetti artistici con Gilles Laval, Guigou Chenevier o Fred Frith. Ha composto per una dozzina di opere teatrali nonché per film-concerti e altri progetti proteiformi (letture, installazioni visive e sonore).

Guigou Chenevier è stato il batterista del gruppo-leggenda Etron Fou Leloublan, parte del movimento “Rock in Opposition” dal 1973 al 1986, poi del gruppo Volapük dal 1993 al 2009 e attualmente suona nei gruppi Les Phasmes, Le Bal Inouï, Le Miroir et le Marteau, Rêve Général, Les Mutanti Maha e Piles. È stato direttore artistico e programmatore di Inouï Productions dal 1992 al 2019 (Les Hauts Plateaux, Avignone).

Guillaume Saurel, di formazione classica, ha suonato in alcuni spettacoli di Maguy Marin, Michèle Bernard, Charlie Kassab, i Cie Mises en Scène e il Cie pyrotechnique Groupe F. Ha creato il gruppo Rien e ha partecipato alla creazione del gruppo Volapük. Ha creato Pince Oreille (musica, effetti sonori per cartoni animati e giochi). Collabora con il cantante Lionel Damei. Membro attivo del Collectif Inouï, con il quale compone numerosi spettacoli (The Unknown, Les Rapaces, Akoustic Ensample), partecipa a diverse creazioni tra cui Le Bal Inouï e L’Homme à la camera, un film concerto sul film di Dziga Vertov.

Ingresso € 15, info: info@areasismica.it. Area Sismica è un circolo Arci. L’ingresso è riservato ai soci. È possibile tesserarsi online a questo link: https://portale.arci.it/preadesione/areasismica/. Saranno applicati i protocolli anticovid vigenti al momento dell’evento