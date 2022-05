“The Vojager e le imperfette architetture dell’anima”: personale dell’artista Idilio Galeotti all’Oratorio San Sebastiano

Da giovedì 9 giugno, con inaugurazione alle 18, all’Oratorio San Sebastiano, sarà aperta la mostra dell’artista Idilio Galeotti “The Vojager e le imperfette architetture dell’anima”, fino al 19 giugno.

"È un momento significativo della mia vita artistica - dice Galeotti -, dopo la mostra alla Galleria della Molinella lo scorso anno con il grande pannello di Dante, inoltre ho ancora in corso un evento con mie opere a Forte dei Marmi, ora a Forlì in una prestigiosa e storica sede espositiva al San Sebastiano Questa è una mostra per me importante, perché parla del noi come individui, della crudezza del mondo in cui viviamo, ma anche dell'esigenza della poesia e gentilezza nella vita quotidiana. Altro aspetto, continuano le collaborazioni con altri artisti, infatti la mostra si aprirà con la proiezione in prima assoluta del cortometraggio "The Vojager" di cui la regia e video sono di mio figlio Nicolas Galeotti, musiche della colonna sonora di Giorgio Laghi, di Ravenna, ma originario di Modigliana, tra i più importanti compositori di musica elettronica, mentre la voce narrante di Marco Colonna, poeta di Forlì e scrittore di rara sensibilità artistica e umana. La mostra verrà presentata dal Prof. Luigi Impieri curatore e artista poliedrico"

Il progetto è composto da circa trenta opere, tra sculture in terracotta smaltate con colorazioni policrome, fotografie e installazioni e video, che si relazionano nello spazio espositivo, creando un’atmosfera di contrasti e attrazioni, dalla forte valenza poetica. E' realizzata con il Patrocinio del Comune di Forlì, Forlì città Universitaria, Arte e Cultura e con il contributo dell'Accademia degli Incamminati.