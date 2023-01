"The woman king" alla sala San Luigi

Alla sala San Luigi è in programma il film del 2022 diretto da Gina Prince-Bythewood, basato su eventi reali, ""The woman king"", ambientato nell' Africa di inizio ‘800. Il Regno di Dahomey è guidato dal re Ghezo ed è protetto dalle abili e temute amazzoni Agojie. Il loro generale è Nanisca, una donna che è sfuggita a violenze indicibili ed è divenuta un condottiero granitico. Accanto a lei, a condividere amicizia e battaglie, la fidata Amenza e la valorosa Izogie. Durante l’addestramento delle nuove reclute, dove spicca la coraggiosa Nawi, si palesa la minaccia del violento Oba Ade (Jimmy Odukoya), che non intende arrestare la tratta degli schiavi verso le Americhe e l’Europa.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 21 gennaio ore 21.00 CON INTRODUZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE LVIA - FORLI' NEL MONDO

domenica 22 gennaio ore 18.15



domenica 29 gennaio ore 21.00