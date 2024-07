Theatro in cantina a Bertinoro con degustazione e spettacolo al Podere Baratta

Un nuovo appuntamento con "Theatro in Cantina", in questa occasione presso "Podere Baratta" a Bertinoro. Un mercoledì sera rinfrescante e rigenerante in una nuova location per la rassegna tra vino, cibo e teatro. Cena al tramonto accompagnata dai vini del podere, godendo di uno spettacolo divertente e coinvolgente.



La degustazione sarà disponibile a partire dalle 19.30, al termine della degustazione, alle ore 21 circa, andrà in scena lo spettacolo teatrale completamente improvvisato di Theatro Cesena, con gli attori della compagnia messi a dura prova da un esigente maestro di cerimonia, cimentarsi nella costruzione di storie grazie agli spunti offerti dal pubblico. Una serata “frizzante” e divertente sotto tutti i punti di vista.



----------------------------------------

THEATRO IN CANTINA - Podere Baratta

Via Collinello 1075, Bertinoro, inizio ore 19.30

Solo su prenotazione telefonando ai numeri 0543 444174 - 348 0939396

Il costo della cena con degustazione è di € 30,00



Lo spettacolo a cura di Theatro Cesena inizierà al termine della degustazione (Ore 21.00 circa)