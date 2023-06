"This is Our Beginning": il Liceo Artistico si apre alla città

Il Liceo Artistico Canova di Forlì si apre al pubblico e alle famiglie,da martedì 6 giugno, diventando luogo espositivo dei lavori prodotti durante l’anno da tutte le sezioni. Le opere e le performance partono dal progetto ispirato alla mostra ospitata dai Musei di San Domenico “Arte della moda” e costituiscono un evento collaterale alla mostra stessa. Un altro nucleo è invece legato al progetto Viaggi della Memoria intitolato “La memoria dell’arte dalle macerie di Guernica” che ha visto numerose attività di approfondimento, oltre al viaggio di due classi a Madrid, Bilbao e Guernica. Le attività sono il risultato di un fervido lavoro di ricerca che si svolge all’interno del Liceo Artistico e Musicale.

Sabato 17 giugno avrà luogo il finissage con performance artistica e musicale alle ore 11:00. "Aprire al pubblico, dopo la chiusura, prima per pandemia e da ultimo per i gravi danni causati dal disastro idrogeologico, è come un abbraccio simbolico, un voler essere punto di riferimento, luogo di incontro, accogliente, aperto. Grazie alla partecipazione di tutti il Liceo Artistico e Musicale in sintonia con il territorio, con le Istituzioni e con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, con il Museo Storico della Resistenza di Forlì e l’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, si propone ancora una volta all’attenzione della città di Forlì, perseguendo la propria vocazione creativa, culturale e di cura e gestione pacifica dei conflitti", spiega la dirigente. Le iniziative sono state realizzate grazie al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna nell'ambito del progetto "Viaggi della memoria".

L'esposizione è visitabile dalle 8 alle 14.