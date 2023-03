Thomas Casadei racconta Olympe de Gouges a Galeata

Prezzo non disponibile

Domenica 5 marzo, alle ore 16.00, presso il museo Mambrini, a Pianetto di Galeata, Thomas Casadei parlerà di una donna straordinaria, Olympe de Gouges, vissuta al tempo della Rivoluzione francese e autrice della sovversiva “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”. La singolare esistenza di questa femminista ante litteram la portò ad essere bollata come pazza, affetta dalla singolare sindrome di “isteria rivoluzionaria” e a essere condannata a morte. Si narra che le sue ultime parole, sul carro che la portava verso la ghigliottina, siano state: “Come la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve aver il diritto di salire alle più alte cariche”. Thomas Casadei ha indagato il pensiero e il percorso esistenziale di Olympe de Gouges, cogliendo in essi i valori che continuano a vivere anche oggi nelle parole e nelle vite di tutte le persone che ogni giorno si impegnano per l’uguaglianza.

Thomas Casadei è Professore ordinario in Filosofia del diritto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; è Direttore del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità. Fa parte di vari Comitati scientifici e dirige quattro collane editoriali; tra le sue numerose pubblicazioni si segnalano tre manuali, cinque monografie, trenta curatele e una vasta mole di articoli e saggi.Il lavoro che andrà a presentare il 5 marzo si intitola “La dichiarazione sovversiva. Olympe de Gouges e noi” di Vittorina Maestroni, Thomas Casadei, Claudia Leonardi.

Per info: Ufficio Cultura 0543-975428-29. Museo 0543-981854